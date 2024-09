Cremazioni a Roma | una vergogna inaccettabile Famiglie costrette a mesi di attesa per l’ultimo saluto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – l momento dell’addio a una persona cara dovrebbe essere un atto di rispetto e amore, ma per moltedisi sta trasformando in una prova estenuante. I tempi diper lesi sono allungati a dismisura, raggiungendo livelli che non possono più essere tollerati. Mentre il dolore per la perdita di un congiunto è già un fardello pesante, la burocrazia e le inefficienze del sistema funebre aggiungono un ulteriore strato di sofferenza. In alcuni casi, lesonoad aspettare fino a treper cremare i propri cari, e in situazioni particolari, come quelle relative ai loculi trentennali, l’può prolungarsi fino a nove. Un problema del quale abbiamo già parlato (leggi qui) ma che non accenna a risolversi.