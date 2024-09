Ritrovato senza vita Antonino D’Amico il 20enne disperso in mare 3 giorni fa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Purtroppo è stato, ildi Partinico travolto da un’onda a Terrasini eda 3. Come riportato da Blog Sicilia, i sub dei vigili del fuoco hannoil corpo e lo hanno adagiato su una delle motovedette della capitaneria di porto. Il tragico ritrovamento diMercoledì scorso, insieme ad un amico, si trovava sugli scogli in una caletta in contrada Paternella. Insieme avevano raggiunto la scogliera attraversando una scalinata tra le rocce, ma sono stati sorpresi da un’onda molto violenta che li ha trascinati in. A fatica l’amico è riuscito a mettersi in salvo e a chiai soccorsi, mentreè stato trascinato inaperto. Subito si sono messi in moto i soccorsi, ma le ricerche sono state rallentate e ostacolate dalle cattive condizioni meteo e dalgrosso.