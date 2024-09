Pallavolo si giocherà a Firenze la Supercoppa maschile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024), 13 settembre 2024 - La 29/a edizione delladedicata alla Superlegadi volley, primo trofeo in palio questa stagione, si terrà ae darà il via all'80/o campionato di: gli appuntamenti sono quelli del 21 e 22 settembre. Tutti i match si disputeranno a Palazzo Wanny. La prima semifinale in programma (ore 15.30) è Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza, la seconda (ore 18) Itas Trentino-Vero Volley Monza. La finale sialle ore 18 del 22 settembre. "Siamo al kick off della stagione, un momento molto importante perché la Final Four dellaè un momento molto prestigioso al quale i club tengono tantissimo perché mette in palio il primo trofeo stagionale - ha spiegato il presidente della Lega serie A diMassimo Righi, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Vecchio -.