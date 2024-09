My home my destiny anticipazioni dal 16 al 20 settembre

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

MyMy dal 16 al 20 settembre 2024
La serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. Per la seconda settimana, la serie turca MyMy andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45, sostituendo temporaneamente la serie turca The Family, che è passata su Mediaset Infinity. Questa programmazione è stata posticipata di un'altra settimana e i programmi di Maria de Filippi inizieranno più tardi. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla nuova collocazione delle serie.

Lunedì 16 settembre:
Mehdi è in prigione e riceve la visita di Benal, Cemile e Nuh, che gli portano una foto della sua bambina e della famiglia per sollevargli il morale.