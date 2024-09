Michaela DePrince morta a 29 anni addio alla ballerina simbolo di riscatto | dall’orfanotrofio al successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 –Mabintyclassica statunitense del Boston Ballet, che ha partecipato ai video musicali di Beyoncè, èa soli 29. L’annuncio tramite un post sul suo profilo Instagram, pubblicato dal suo team. La causa della morte non è stata rivelata. "Con il dolore nel cuore, condividiamo la perdita dellaMabinty, la cui arte ha toccato innumerevoli cuori e il cui spirito ha ispirato molti, lasciando un segno indelebile nel mondo della danza classica e non solo”, si legge nel post. La famiglia ha dichiarato che la sua morte è stata “improvvisa”, aggiungendo: “ha toccato così tante vite in tutto il mondo, compresa la nostra”.