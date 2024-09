Incidente a Ravenna | si schianta con l’auto contro un albero è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 - Forse un colpo di sonno è alla base del tremendo successo avvenuto questa mattina, verso le 7.30, in via Trieste, a. Al volante di una Dacia c'era un uomo di 31 anni che ha perso illlo dell'autondosiun platano. Non risultano altri mezzi coinvolti, sul posto è intervenuta per i rilievi la polizia locale. L'auto proveniva da Marina di. L'uomo è stato trasportato dall'elimedica del 118 in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena.