Giovane albanese rimpatriato per spaccio di stupefacenti | intervento della Polizia di L’Aquila

(Di sabato 14 settembre 2024) L'Aquila - Espulso il ragazzo arrestato per: la misura è stata adottata dopo la detenzione e il coinvolgimento in attività criminali. Nella serata di ieri, ladi Stato diha eseguito il rimpatrio di uncittadino, arrestato nelle scorse settimane perdi. Il provvedimento di espulsione, adottato dal Prefetto e dal Questore, è scattato subito dopo la sua recente scarcerazione, con immediato accompagnamento alla frontiera. Ilaveva fatto ingresso in Italia da minorenne ed era stato inserito in una comunità di accoglienza per stranieri non accompagnati, ottenendo inizialmente un permesso di soggiorno provvisorio. Raggiunta la maggiore età, aveva poi convertito il permesso in uno per motivi di lavoro. Tuttavia, le attività criminali hanno interrotto il suo percorso di integrazione.