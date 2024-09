Rinasce la baita verde Grazie ai fondi Pnrr

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) È partito un altro cantierecon i lavori per la ristrutturazione delladi Campo all’Orzo,a un bando per l’edilizia rurale da 120mila euro. La struttura risale alla metà dell’Ottocento, costruita da contadini che popolavano la zona dediti alla coltivazione di patate e cereali. Nel 2008 la proprietà è stata acquisita dal Comune che ha ceduto la gestione in comodato all’associazione Campallorzo. Ora, laè pronta a un salto di qualità che le permetterà di essere fruibile tutto l’anno. Il progetto complessivo vale 150mila euro, finanziato all’80 per cento da. I lavori interesseranno l’intero edificio: verranno ristrutturati due tetti crollati col tempo, verranno creati una via d’uscita di emergenza e un vano a uso bivacco.