Milan per fare il dirigente serve esperienza | siamo sicuri che Zlatan Ibrahimovic sia pronto?

(Di venerdì 13 settembre 2024)è finito nel mirino della critica per il suo scarso apporto alla squadra: peril! Peril, soprattutto di un club come il– dove o vinci o sei costantemente sotto la critica dei tifosi –un certo tipo di. Ed è proprio questa che sembra mancare aoggi. Il Senior Advisor della società di via Aldo Rossi, infatti, subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è buttato a capofitto in questa nuova vita da. E’, però, inevitabile dire che adesso Ibra stia pagando il fatto di non aver portato il paracadute per il suo salto. Tradotto: lo svedese ha forse anticipato troppo i suoi piani, spinto anche da un Gerry Cardinale che pensava di mettere una figura forte e carismatica come Ibra per risolvere i problemi del club (che invece sembrano quasi aumentati).