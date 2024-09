L’estate dei record del tennis italiano | Sinner Paolini e non solo | i numeri che dimostrano la nascita di un movimento d’oro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un tempo era ‘La Squadra‘, quella che a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta ha conquistato la prima Coppa Davis e altre vittorie epiche. Poi è arrivata la ‘Generazione delle Campionesse‘, che ha scalato le vette più importanti, gli Slam, per la prima volta in WTA. Oggi, invece, ilnon èuna ‘squadra’ o una ‘generazione’, ma unche esonda i confinici e le distinzioni di genere e di età. Non sono piùAdriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, Antonio Zugarelli o Roberta Vinci, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani. È un fenomeno più complesso.