Ciclismo Baroncini chiude al quarto posto l’ultima cronometro della Vuelta

(Di venerdì 13 settembre 2024) È arrivato a Madrid sfiorando il colpo grosso, dopo tre durissime settimane al serviziosua Uae. Filippo, ciclista di Massa Lombarda, già campione del Mondo Under23, non solo è arrivato sino al traguardo del suo primo grande giro – per l’occasione era Ladi Spagna – ma si è piazzato 4º nel, la Madrid-Madrid di 24,6 chilometri alle spalle dello svizzero Stefan Kung, vincitore in 26’28’’37, del vincitore, Primoz Roglic e dell’italiano Mattia Cattaneo che lo ha preceduto di appena 7’’. Infatti Filippoè arrivato staccato di 1’01’’77 ma alla notevole media di 53,668 chilometri all’ora. Grazie a quest’ottima prestazione, Filippoha chiuso le 21 tappeal 66º, staccato di 3 ore 7’ 33’’ dal vincitore Roglic.