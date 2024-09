Chi è Renato Bosetti il nuovo capo della Curva Nord dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Qualcuno ha parlato di un ritorno al passato e in parte è così, anche seha fatto parte del direttivoanche negli ultimi agitatissimi anni, quando a guidare gli ultras nerazzurri sono stati Vittorio Boiocchi e Andrea Beretta: il primo ucciso sotto casa a ottobre del 2022 da killer ancora sconosciuti, il secondo in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco a Cernusco. “Sono un uomo di”, disse con la sua inconfondibile voce roca il 54enne durante una vecchia diretta Youtube per spiegare la nuova organizzazione degli ultras nerazzurri dopo la morte di “Zio” Vittorio e i “fatti” di Inter-Sampdoria, come a sottolineare i suoi trascorsi e la sua lunga militanza sui gradoni verdi del secondo anello.