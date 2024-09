Barilli doppio ex | Regia attenta al Sudtirol

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alessandroè stato prima presidente della Reggiana e poi direttore tecnico del. La sfida di domenica è quindi un po’ la ‘sua’ partita, come sta? "Bene, non sono più nel mondo del calcio, ma seguo sempre con grande interesse soprattutto la Reggiana. L’anno scorso, in casa, ho perso solo la partita con il Brescia". Che impressione le sta facendo la squadra di Viali? "Mi piace molto, ma mi era piaciuta tanto anche quella di Nesta, infatti inizialmente ero triste per tutti i cambiamenti fatti. Adesso però, paradossalmente, ho sensazioni ancora più positive perché c’è una squadra molto divertente da vedere, ben organizzata e con delle ottime individualità".