Un altro parco in città tutto pronto Da Folco Terzani a Giovanni Storti Raffica di ospiti e tanti dibattiti

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il centro storico di Pistoia tornerà a essere un grande polmone verde, con talk, workshop ed eventi pronti ad attraversarlo. Succederà da domani, venerdì 13, a domenica 15 con "Unin". Un’attesa particolare, nell’ambito dell’ampio programma, è naturalmente rivolta agliche arriveranno per impreziosire la manifestazione, offrendo la loro esperienza in settori che spaziano dalla sostenibilità allo sport, dal benessere al cibo. Si parte venerdì 13 settembre in Piazza Duomo. Dalle 16.30 alle 17. 30 ecco il talk "I campioni olimpici, modelli di ispirazione per i giovani fra sport, benessere e futuro sostenibile".