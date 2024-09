Pattinaggio artistico | Wang svetta nello short alla tappa Junior Grand Prix di Bangkok Shin fatica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Va in archivio il primo giorno di competizioni dedicatoterzadel circuito2024-2025 didi figura, in scena questo weekend in Thailandia, precisamente nella capitale. Un day-1 contrassegnato dallo svolgimento delloprogram della categoria maschile e femminile. Due segmenti che hanno offerto non pochi spunti di riflessione. In campo femminile salta all’occhio la leadership accaparrata provvisoriamente dcinese Yihan. L’atleta classe 2010, al debutto assoluto in un evento di prima fascia, ha avuto la meglio sulla concorrenza confezionando una performance da 65.39 (38.65, 38.65), segnata dal classico layout composto da triplo lutz/triplo toeloop, dal doppio axel e dal triplo flip. Attenzione perògiapponese Yo Takagi, seconda di un’incollatura a quota 65.99 (38.65, 28.