Luca Devoti sicuro | Luna Rossa ha la barca migliore anche dei neozelandesi Ma Ineos più forte come equipaggio

(Di giovedì 12 settembre 2024) Su Saily Cup Channel, programma del canale YouTube di Saily.it La TV della vela, è intervenuto, argento nei Finn a Sydney 2000 e skipper di +39 nella Louis Vuitton Cup 2007, che ha analizzato la situazione al termine del doppio round robin che ha definito le semifinaliste dell’edizione della Louis Vuitton Cup di vela in corso a Barcellona. L’esito negativo del doppio round robin: “Io non credo che sia successo nulla, nel senso che la superiorità diresta, non è enorme, ma resta.