Liceo Da Vinci-Genovesi | verso una soluzione per la carenza di aule

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ attesa nella riunione della giunta comunale in programma domani la delibera attrala quale alcuni locali della scuola Pirro e del tribunale di sorveglianza passeranno nella disponibilità delRegina Margherita che così potrà dare spazio agli alunni che attualmente sono ospitati all’interno delDadi via Sichelgaita. L’intervento dell’amministrazione comunale che ha visto impegnato il capo staff Vincenzo Luciano è stato determinante per risolvere ladi spazi all’interno della scuola guidata da Lea Celano dove oggi, al primo suono della campanella, gli studenti delle quinte classi classi sono stati costretti a fare lezione inimprovvisate come l’aula Magna, i laboratori ed il teatro.