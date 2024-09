IFA Berlino 2024 | le novità più interessanti presentate da Acer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Durante l’edizione di quest’anno dell’IFA diha presentato una serie di nuovi dispositivi pensati per diversi segmenti del mercato tecnologico. Tra le, i laptop Swift 14 AI e Swift Go 14 AI che montano CPU AMD Ryzen serie 300 IA e Snapdragon 8-core X Plus e i nuovi Swift 14 AI e Swift 16 AI, i primi modelli equipaggiati con i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2). Per i professionisti, è stato introdotto il TravelMate P6 14 AI, tra i primi PC Copilot+ al mondo con peso inferiore ad 1 kg.ha inoltre pensato ai gamer, presentato nuovi dispositivi tra cui la console portatileNitro Blaze e Project DualPlay, un nuovo concept di laptop gaming decisamente innovativo. Nelle prossime pagine esploreremo dunque le caratteristiche principali dei nuovi prodotti e il loro potenziale impatto sul mercato.