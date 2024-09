Frana nel Napoletano riunito il Centro coordinamento soccorsi

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024) NAPOLI – Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, hastamattina ilper lache ha coinvolto il costone sovrastante la ex SS 366 per Agerola, interessato, lo scorso mese di agosto, da un incendio. Nella notte sono state evacuati in via precauzionale 4 nuclei familiari nel Comune di Gragnano e la situazione – che coinvolge anche i Comuni di Agerola, Castellammare di Stabia e Pimonte – è attentamente seguita anche in previsione di nuove precipitazioni nelle ore serali. Per controllare la viabilità veicolare in tutta l’area, il Prefetto ha disposto, a supporto delle polizie locali, un dispositivo a cura della Polizia stradale e delle forze dell’ordine. L'articolonelilproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.