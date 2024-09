Elba cadavere trovato nel bosco | forse il corpo dello chef Francesco Marchesani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilriin unnei pressi di Lacona, sull’Isola d’, potrebbe appartenere a un cuoco scomparso da diversi giorni, ma l’identità non è ancora confermata. Le indagini dei carabinieri sono in corso e il, in stato avanzato di decomposizione, rende difficile l’identificazione, soprattutto in assenza di documenti. Esso è rimasto esposto alle intemperie e alle condizioni atmosferiche, il che complica ulteriormente il processo di riconoscimento.Leggi anche:non si presenta a lavoro: scomparso dal 6 settembre Al momento, non sono emersi segni evidenti di violenza che potrebbero suggerire un atto criminoso, ma l’autopsia, ordinata dalla procura di Livorno, sarà fondamentale per stabilire sia l’identità che le cause e la tempistica della morte.