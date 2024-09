La Renaulution sbarca al Salone dell’Auto di Torino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Renault ama i salonie la sua presenza è ormai storica. Ciò vale anche per ilAuto, la manifestazione open air che si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2024nel centro città e che riunisce i principali costruttori automotive. Il marchio francese presenta la sua strategia: veicoli elettrici ed ibridi. Avendo intrapreso una dinamica focalizzata su tecnologia e prodotti, Renault ha avviato un’offensiva nei segmenti C e D per offrire ai clienti europei una duplice gamma di veicoli, 100% elettrici da un lato, ed ibridi dall’altro. AlAuto, sul suo stand in Piazza Castello, la Marca presenterà al grande pubblico per la gamma E-Tech Electric: Renault 5 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric, eletta Auto dell’anno 2024.