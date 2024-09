La linea verde del Castelfiorentino | Così valorizziamo i nostri giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un’altra stagione di calciole è alle porte e ilUnited è pronto ad affrontarla con determinazione e voglia di far crescere tutti i suoi ragazzi a 360 gradi. "In questo momento contiamo 250 tesserati e il nostro principale obiettivo è migliorare tutte le nostre squadre sia dentro, dal lato tecnico, che fuori dal campo, dal punto di vista della disciplina e del rispetto per avversari, arbitri e strutture – spiega il responsabile del settorele castellano, Mario Bacci –. Nella scuola calcio, gestita dal responsabile Raffaele Monzitta, intendiamo inoltre formare due squadre per ogni gruppo di età in modo che tutti i bambini abbiamo la possibilità di giocare e divertirsi". Tra le novità di quest’anno un riassetto societario che ha permesso al club di dotarsi di una struttura dirigenziale ancora più solida e organizzata.