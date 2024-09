Fratelli d’Italia ufficiale l’adesione di tre consiglieri a Forchia Matera | Guardiamo alle prossime sfide con fiducia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ancora ingressi di amministratori locali inSannio: così come anticipato dalla nostra testata nella giornata di ieri si tratta deidi Minoranza diFrancesco Martone, Patrizia Lengua e della giovanissima Maria Crisci. “Sono felice di annunciare – commenta il senatore Domenico– che anche aavrà i suoi rappresenti in Consiglio comunale. I nuovi ingressi si uniscono alla nostra famiglia politica, arricchendo di entusiasmo e competenza la nostra squadra. A queste adesioni si aggiunge il rinnovo della tessera per l’amica Margherita Giordano, storico sindaco diper tre legislature e punto di riferimento per tutta la VCaudina, e per Tonino Giordano, assessore per oltre un decennio e recordman di preferenze.