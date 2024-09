Dalla Bce nuovo ossigeno in arrivo per i conti italiani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tassi, atto secondo. A Francoforte, dicono i bene informati, tutto è pronto per il secondo taglio del costo del denaro dopo la prima sforbiciata dal 2019 annunciata a giugno messa a segno dal board dello stesso mese. Nella riunione di domani il consiglio direttivo Bce, in coincidenza con la pubblicazione delle nuove proiezioni macroeconomiche, annuncerà infatti con ogni probabilità una nuova riduzione di 25 punti base al tasso di deposito che scenderà così al 3,50%, mentre il costo dei rifinanziamenti dovrebbe portarsi al 4%. Tutto questo avrà un effetto benefico sui, alleggerendo il costo del debito, in termini di interessi e facendo risparmiare al Tesoro qualche miliardo, magari da infilare tra le coperture della prossima manovra.