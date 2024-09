Ciclismo Tiberi carico | Posso giocarmi il podio al Giro d’Italia Mondiale? Se Bennati…

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre 2024 – Un quinto posto al, con un pizzico di sfortuna a Oropa, un colpo di calore alla Vuelta e conseguente ritiro dopo un convincente avvio. Antonioè atteso da un 2025 che può voler dire consacrazione. E uncon qualche chilometro in più a cronometro potrebbe favorirlo. Intanto c’è la stagione 2024 da concludere nel migliore dei modi e chissà che ilnon possa essere una grande opportunità. Per le grandi corse a tappe èla miglior carta italiana dopo anni di difficoltà e pochi piazzamenti: c'è qualche timido segnale di crescita. Certo, dovrà migliorare ancora tanto, ma ha dimostrato di potersela cavare anche su salite lunghe e dure pur non avendo lo scatto secco dei campioni scalatori. Ma anon manca il coraggio ed èsia per il finale di stagione che per il 2025.