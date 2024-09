Ciclismo ecco il Team Relay azzurro | presenti Affini e Cattaneo Masetti vince il ballottaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un’altra carta da giocare per l’Italia agli Europei dinel Limburgo. Arriva una delle specialità che ha regalato più gioie negli ultimi anni, il: lo scorso anno arrivò un bell’argento alle spalle della Francia, quest’anno non presente alla prova. E poi gli azzurri potranno contare sul fresco campione europeo Edoardo. Per il ventottenne della Visma Lease a Bike un successo importante, il più importante della propria carriera, e in virtù della maglia continentale che porterà indosso per un anno sarà lui il leader del terzetto maschile, affiancato da Mattia, bronzo nella prova odierna, e Mirco Maestri. Il terzetto femminile vedrà invece protagoniste Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia