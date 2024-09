Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi 11 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 11Grazie alle informazioni date da Don Alonso, che si ricordava della grotta, Maria viene ritrovata e salvata. Pia se la prende con Lope per aver introdotto Vera nella tenuta, di nascosto. La governante è preoccupata soprattutto perché la ragazza si è già aggirata in casa, vestita da cameriera, e ha riscosso già parecchio successo, tanto da scatenare la curiosità di Petra. Pelayo pensa di aver trovato una soluzione per la consegna delle armi e dice a Jeronimo che faranno un’unica operazione e che useranno un’esca ma non aggiunge altro.