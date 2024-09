Ancora un incidente in provincia di Latina | auto si ribalta in mezzo alla carreggiata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)su via del Lido a: scontro tra due, una siUn violentosi è verificato pochi istanti fa su via del Lido, la strada che porta al lungomare di. All’altezza del distributore Agip, una Smart Fortwo e una Fiat Panda sono entrate in collisione, con una delle vetture che si èta al centro della. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti presenti sui due veicoli. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, incaricati di eseguire i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’. L'articolounindisiinproviene da Dayitalianews.