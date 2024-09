Tra gioie e recriminazioni Consandolo capolista Portuense che rimpianti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Davide ha abbattuto Golia nel sentitissimo derby del Delta del Po. Il Mesola si è aggiudicato la sfida del "Raibosola" grazie a un gol nel finale che premia la gara attenta degli uomini di Oscar Cavallari, il grande ex. "E’ stata una gara equilibrata, per quanto ci riguarda non abbiamo mai rischiato nulla – commenta il direttore sportivo castellano, Edoardo Biondi – Alla fine abbiamo capitalizzato con un gran gol di Pàttaro, un acquisto che si è rivelato azzeccato, potrebbe ripercorrere le orme di Cazzadore". Dopo il pareggio casalingo con la corazzata Bentivoglio e il successo esterno a Comacchio, che valore attribuisce a questi risultati positivi? "Che siamo una squadra scomoda per tutti – afferma il presidente del Mesola, Massimo Modena – Era da tanto tempo che non vincevamo a Comacchio, con gol partita di un ragazzo che farà strada.