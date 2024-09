Non c’è fiducia nella giustizia la signora Dal Pino non sia indagata per omicidio Viareggio le reazioni politiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Dai social alla politica sono già tante leall’di, dove Cinzia Dal, imprenditrice balneare, ha investito e ucciso l’uomo, Malkoun Said, che le aveva scippato la borsa. "Premetto che la violenza va sempre condannata. Detto ciò, Cinzia Dalha probabilmente agito in quel modo perché in Italia tra la popolazione c'è la percezione della scarsa, se non inesistente,e certezza della pena”. Così ha affermato ad Affaritaliani.it Andrea Crippa, vice-segretario della Lega. “Il fatto che questo ladro, così va definito, fosse un algerino, tra l'altro già conosciuto alle forze dell'ordine e questo la dice lunga sull'impunità che regna sovrana nel nostro Paese, non conta. Sarebbe potuto essere anche un islandese o un giapponese.