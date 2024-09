E’ morto Nick Becattini addio a un grande musicista il dolore della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) E’il. Era affetto da Sla dal 2018 e aveva raccontato con coraggio la sua malattia. Profondo il cordoglio degli ambienti musicali toscani. Sessantadue anni, era undi respiro internazionale.si era esibito nei Festival di Ann Arbor, Detroit, New York, Parigi, Eucassiness e di Chicago, effettuato tournée negli States ed in Europa e suonanto nei club più prestigiosi. A causamalattia, nel 2023 aveva dovuto lasciare il palco. Suonare gli strumenti, pizzicare le corde era diventato impossibile. Ma questo non aveva fermato, che aveva scritto due libri. Il primo, “Catartico Blues”, il secondo “Dialoghi con Giulio”.era unbluesman. Aveva collaborato con Albert King, Son Seals, Otis Rush, Sunnyland Slim, Sugar Blue, Lucky Peterson, Billy Branch, Lurrie Bell, Buddy Scott.