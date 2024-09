Coppa Davis Volandri si affiderà a Berrettini o guarderà il ranking? Le possibili scelte per i singolar

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Domani è il grande giorno a Bologna: l’Italia di Filippocomincerà la difesa del titolo conquistato lo scorso anno inesordendo contro il Brasile. I campioni del mondo si presenteranno in questo girone alla Unipol Arena non al completo della propria formazione, con le assenze in particolar modo di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti e tre papabiliisti.avrà comunque a disposizione una buona gamma di scelta: saranno due da selezionare tra Matteo, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Quali saranno ledel capitano? Secondo le ultime indiscrezioni saranno Arnaldi ea scendere in campo almeno domani.