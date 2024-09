Clostebol metà dei casi di doping nel mondo viene dall’Italia | userei la macchina della verità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) di Claudio Trevisan Secondo Edmund Willison (giornalista investigativo specializzato nelle indagini sul), “tra il 2019 e il 2023 sono 38 gli atleti italiani risultati positivi al” (tennisti, calciatori, giocatori di basket ecc.) e nel 2024 si è aggiunto Jannik Sinner. Di questi, 13 sono stati scagionati dalle accuse di, incluso Sinner e altri 4 tennisti/e. Comunque, qualche caso dicon ilnello stesso paese potrebbe essere considerato una sfortunata coincidenza, ma quando si ripete più di 39 volte non mi sembra più una coincidenza. Chissà, forse i prodotti contenenti ildovrebbero essere più sotto controllo e acquistati in farmacia solamente con una prescrizione medica? Ilun tempo veniva somministrato agli atletiGermania dell’Est e dell’Ovest (per esempio l’atleta Birgit Dressel e calciatori di Stuttgart e Freiburg).