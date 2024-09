Canoa slalom la Coppa del Mondo torna dopo le Olimpiadi | tappa ad Ivrea poi finale di stagione a La Seu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024)le, ladel2024 di, con la quartastagionale, prevista ad(Torino) da giovedì 12 a domenica 15 settembre: per ladi casa l’Italia sarà presente con il contingente massimo, schierando 3 imbarcazioni in ciascuna specialità. Laprevista sulle acque della Dora Baltea vedrà impegnati nel complesso 15 azzurri, 8 uomini e 7 donne, in quello che sarà l’ultimo appuntamento prima delladi La Seu d’Urgell (Spagna), prevista la settimana prossima, da giovedì 19 a domenica 22 settembre. Le gare si apriranno giovedì pomeriggio con le batterie del kayak, che vedranno impegnati tra gli uomini Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Michele Giuseppe Pistoni, e tra le donne Stefanie Horn, Agata Spagnol e Francesca Malaguti.