Boccia su Mediaset dura reazione di Giorgia Meloni

(Di martedì 10 settembre 2024) Il caso-Sangiuliano agita le giornate settembrine della premier. Dal 6 settembre l’ex ministro della Cultura è stato rimpiazzato a tambur battente dalano Alessandro Giuli, come è noto. Ma se da Chigi si può controllare una nomina, non si può frenare Maria Rosaria. E neppure la libertà di stampa.ha infatti annunciato chesarà intervistata a ‘Cartabianca’ di Bianca Berlinguer, in onda su Rete 4, la sera del 10 settembre. Una notizia – si racconta in ambienti della maggioranza – che la presidente del Consiglio avrebbe accolto con una certa irritazione. Nello stesso giorno in cui negli Usa va in onda sulla Abc il confronto televisivo fra Kamala Harris e Donald Trump in vista delle presidenziali del 5 novembre, in Italia, più modestamente, va in onda una nuova intervista alla ex amante dell’ex ministro della Cultura.