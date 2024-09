Varane mistero fitto La rescissione si avvicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) La pausa per le partite delle nazionali sono servite a Fabregas per rodare i meccanismi del suo sistema di gioco ed amalgamare ulteriormente la squadra, con gli ultimi arrivati dal mercato. Assenti Alieu Fadera, con il Gambia in African Nations Cup, Alì Jasim con l’Iraq nelle qualificazioni mondiali e Matthias Braunöder con l’Austria Under 21, il tecnico spagnolo sta cercando di recuperare gli infortunati Verdi e Baselli. Giovedì è stata disputata un’amichevole a porte chiuse contro, il Bellinzona, finita 3-0 per i lariani. La rosa è al completo, trannee intorno a lui ilè sempre più. La società non commenta e non dà notizie, ormai ad un mese dall’infortunio, nè ci sono specifiche riguardo l’entità e i tempi di recupero.