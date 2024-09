Sembrava il classico temporale invece è un disastro | parlano i cittadini colpiti dal maltempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bergamo. “uncome gli altri eè stato untotale”. È una delle tantissime voci disperate dei residenti delle zone del centro di Bergamo colpite dal nubifragio di questa notte e che, già dalle prime ore del mattino, hanno indossato gli stivali, badile in mano, per cercare di salvare la situazione. Borgo Santa Caterina è indubbiamente una delle aree che maggiormente ha accusato l’esondazione del torrente Morla nelle vicinanze di via Baioni. I locali dei negozi si sono riempiti di acqua e fango e i loro proprietari stanno cercando di ripulire tutto al più presto, con l’aiuto dei dipendenti e di qualche vicino per evitare ulteriori danneggiamenti. La forza dell’acqua, in alcuni punti, ha addirittura distrutto il parquet e ribaltato tavoli e sedie.