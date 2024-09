Rincari sui trasporti | biglietti a due euro nel 2025 E scatta la Fascia verde

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, con una lettera ha chiesto alla Regione Lazio di aumentare da 1,50 a dueil costo del biglietto del trasporto pubblico già dal prossimo anno. Il governatore Francesco Rocca frena sugli aumenti indiscriminati, nonostante questi siano contenuti nel Piano economico finanziario 2024-2032 approvato proprio dalla giunta regionale a marzo. Stando al Piano della Pisana, infatti, idovevanore già il 1° luglio scorso ma la batosta sui pendolari è stata solo rimandata. Una settimana fa infatti il sindaco ha preso carta e penna: «Caro presidente, caro Francesco», è l'incipit della missiva in cui si chiede di approvare la revisione tariffaria con gli aumenti. Questo per reperire i circa 22 milioni necessari al Campidoglio per garantire il rinnovo del servizio di trasporto pubblico locale e finanziare gli investimenti.