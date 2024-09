Il Trono di Spade | una star della serie era frustrata per la morte del suo personaggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ladi uno dei personaggi del cast principale ha generato una certa frustrazione tra uno dei protagonisti Una delle tante morti de Ildiha lasciato una delle sue attrici a dir poco "". I fanoriginaleHBO hanno capito chee violenza sono alcuni dei suoi biglietti da visita. Una delle morti più esplosive ha avuto luogo nel finalesesta stagione, intitolato The Winds of Winter, con diversi personaggi chiave che hanno incontrato un destino prematuro. Natalie Dormer, che interpretava Margaery Tyrell, era sposata con Re Tommen Lannister. Questo ha portato Margaery in conflitto con la madre di Tommen, Cersei (Lena Headey), che si è vendicata per essere stata