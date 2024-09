Conferenza Stampa presentazione Tendenza eventi in tour 2024

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mugnano di Napoli: la fiera che porta una ventata di creatività e novità per i centri commerciali Italiani Mugnano di Napoli – Il prossimo venerdì, 13 settembre alle ore 12, al centro commerciale Mugnano (via Pietro Nenni), si terrà ladidi “in”, la prima fiera itinerante che promette di portare una ventata di creatività e novità in giro per i centri commerciali italiani. Dal 18 al 22 settembre, la struttura ospiterà espositori, artisti e professionisti del settore, pronti a trasformare ogni angolo del centro commerciale in un vero e proprio spettacolo di innovazione, tendenze e ispirazione per il futuro degli. Un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire nuove idee e farsi trascinare dall’energia di un settore in continua evoluzione.