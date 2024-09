Arrivano due perturbazioni la seconda autunnale e neve sulle Alpi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) ROMA – In settimana tutta l’Italia sperimenterà un climacon un graduale, ma sensibile abbassamento delle temperature e precipitazioni via via più intense e diffuse. Possibile l’arrivo di. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che fa il punto della situazione e spiega cosa succederà nei prossimi sette giorni. L’intensa perturbazione che ha colpito il Centro-Nord nella giornata di domenica, nelle prossime ore abbandonerà lentamente il Nordest con le ultime piogge e farà piovere diffusamente al Centro-Sud con precipitazioni che potranno risultare abbondanti su Campania, Abruzzo, Molise, Calabria tirrenica e Sicilia. I venti inizieranno a disporsi dai quadranti settentrionali (Maestrale). Dopo questa fase di maltempo il nostro Paese sarà in attesa dell’arrivo dellaperturbazione.