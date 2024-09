Tah Bijol o un altro? L’Inter deve decidere tra opzione onerosa e quella low cost

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Jonathan Tah è l’ultimo nome acato alper quanto riguarda la posizione di centrale di difesa. Un’altra idea per i nerazzurri porta al nome di Jaka, ma la lista non si esaurisce a questi due nomi. IL PUNTO –sarà impegnata, nella prossima finestra estiva di calciomercato, nella ricerca del difensore centrale che dovrà prendere il posto di uno tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Entrambi i calciatori, per questioni di età ma anche di garanzie, non rappresentano il prototipo di calciatore su cui la proprietà Oaktree intende puntare dal punto di vista del progetto tecnico. L’idea èdi ingaggiare un calciatore che, seppure non giovanissimo come nel caso di Tomas Palacios, possa comunque garantirefuturibilità che fa rima con player trading.