Occhi puntati su Harris e Trump Clinton suggerisce una strategia alla dem

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) C'è molta attesa per l'evento clou della prossima settimana, il primo dibattito tv tra Kamalae Donaldche si terrà martedì 10 settembre su Abc News. Dcandidata democratica ci si aspetta una performance molto energica, che riesca a spostare in maniera significativa il barometro dei sondaggi, che la vedono al momento appaiata all'ex presidente il molti stati chiave.d'altro canto è dato per vincente dai bookmaker, nonostanteabbia fatto grandi passi in avanti. Un dibattito che avverràvigilia di un altro appuntamento importante per gli americani, quello dell'11 settembre, anniversario degli attentati alle torri gemelle. In quell'occasione Biden eterranno la consueta commemorazione a New York. Altro evento sarà la visita, sempre negli Stati Uniti, del premier britannico Keir Starmer, la prima dal suo nuovo mandato.