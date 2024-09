NeWMALab | a Napoli l’arte come ponte tra inclusione ed espressione del femminile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Record d’iscrizioni con 60 donne provenienti da Sri Lanka, Bielorussia, Polonia, Burkina Faso, Somalia, Bolivia, Ucraina, Russia, Tunisia e Italia. Ancora pochi posti liberi disponibili solo per donne di cittadinanza non italiana. Il progetto è un “per l’eddel”. Promosso e finanziato dal Comune di– Cultura, nell’ambito diCittà della Musica, il progetto-Neapolitan World Music and Arts Lab, organizzato dall’associazione di promozione sociale Le Kassandre, sta per partire con i primi laboratori. Record di adesioni con 60 donne proveniente da diverse nazionalità: italiana (che sono la maggioranza) e cittadine napoletane provenienti da Sri Lanka, Bielorussia, Polonia, Burkina Faso, Somalia, Bolivia, Ucraina, Russia, Tunisia.