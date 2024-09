Il Trofeo Lovari scalda i motori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Il grande basket torna a Lucca: ilCarloè pronto per la nona edizione. Un appuntamento con il grande basket maschile che farà ritorno in città per uno degli eventi più attesi della stagione. Il 14 e il 15 settembre il Palatagliate ospiterà la rassegna che negli anni ha saputo imporsi come una tappa fissa per gli appassionati di pallacanestro e per la città. L’evento è stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al parco di San Filippo alla presenza del vicesindaco Giovanni Minniti, della presidente Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus Patrizia Pecchia e dal socio l’avvocato Florenzo Storelli, del vicepresidente del Napoli Basket Flavio D’Isanto e del collezionista Giacomo Tozzini.