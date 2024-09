Ago Martin che istinto Pecco nel suo regno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Giacomo Agostini, quanto le piace questo Mondiale 2024? "Molto. Stiamo vivendo una stagione davvero interessante, assolutamente combattuta. Una volta a comandare è un pilota, la volto dopo tocca all’altro. E’ stata ed è un’altalena di situazioni e questo regala tanto spettacolo". Il duellosarà il tema dominante della parte finale del Mondiale? "La classifica dice questo e in qualche modo ha sempre detto questo dall’inizio della stagione. Poi ci sono altri piloti molto forti che di tanto in tanto hanno dato una bella sferzata al campionato. Prendiamo quello che Bastianini ha fatto a Silverstone, bello no?" Detto questo, Bagnaia è Bagnaia e quindi il vero favorito: condivide? "Sì, ma bisogna andare oltre il pronostico. Si deve spiegare perchéè lì, con grandi meriti, pronto a prendersi un altro titolo.