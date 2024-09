Viareggio varato il superyacht Admiral 67 | un capolavoro dei mari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Undalle linee scultoree, profonde e allo stesso tempo leggere e filanti. Dai dettagli ricercati e disegnati con estrema cura, in cui lo stile contemporaneo è elaborato ma mai eccessivo, in cui i materiali preziosi, quasi sportivi, casual, danno la sensazione di casa, di comfort, di un’atmosfera serena e non formale. Tutto questo, e molto altro, è l’ADM 67m, il nuovodi 67 metri nella flottada The Italian Sea Group e nato dalla collaborazione tra il suo Centro Stile, che firma il design delle linee esterne unitamente al layout interno, e il designer inglese Mark Berryman, cui si deve il concept stilistico degli interni, realizzato da Celli 1920, ebanisteria del Gruppo.