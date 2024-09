Us Open Fritz vince il derby americano contro Tiafoe | sarà lui l’avversario in finale di Sinner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) PrimaSlam in carriera per Taylorlui l’ultimo avversario di Jannikagli Us. Era da 18 anni che unnon raggiungeva questo traguardo a New York: l’ultimo a riuscirci fu Andy RoddickRoger Federer. In untutto a stelle e strisce,batte Francisin cinque set (4-6; 7-5; 4-6; 6-4; 6-1). Una semitesa ma sicuramente dall’alto livello, caratterizzata da alcune fiammate e colpi da campione: dopo un perfetto equilibrio,domina il set decisivo. Tayloroutlasted Francesin this epic 4th set rally. He won 9 of the next 11 games. pic.twitter.com/qyvJWjtsuI — USTennis (@us) September 7, 2024 “Taylor ha un grande servizio. È un giocatore molto solido da fondo campo”, ha dettoin conferenza stampa dopo il successoJack Draper. “Sa colpire forte. Sa colpire con rotazione.