LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Caironi medaglia d’oro nei 100 metri Sabatini caduta e Contrafatto giù dal podio per un centesimo

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:44 All’atto pratico, cadendo e finendo per far andare giù, ha costretto la seconda a cercare un tuffo difficilissimo. Lei è riuscita miracolosamente a non uscire di corsia, ma si è dovuta veder sfilare ilper appena un. 21:42 Questi i tempi delle prime tre:14.16, Tiarani 14.26 (che è record mondiale T42) ed Okoh 14.59. L’impressione è che se non ci fosse stato l’incidente almeno due medaglie sarebbero arrivate, ma sembravano alla portata di nuovo tutte e tre. 21:41 Ladi Ambraè arrivata proprio mentre si era intorno agli 80, Monicaper evitare di urtare la sua compagna di Nazionale ha dovuto rallentare ed è stata superata da Tiarani ed Okoh, che sono rispettivamente argento e bronzo.