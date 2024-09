Zelensky | incontri cruciali con Macron Scholz e Meloni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) Volodymyr, presidente dell’Ucraina, ha completato in questi ultimi mesi un tour diplomatico in Europa, con tappe a Parigi e Berlino. Nel corso di questo fine settimana vedrà Giorgiaal Forum Ambrosetti di Cernobbio (sul lago di Como). Viaggi che hanno l’obiettivo di rafforzare il sostegno dei principali Paesi europei nella guerra in corso ormai da 2 anni e mezzo contro i russi invasori.in Europaintende cercare nuove vie di dialogo per la pace ma proseguendo intanto a fare la guerra.si sono svolti con il presidente francese Emmanuel, il cancelliere tedesco Olaf. La presidente del Consiglio italiana Giorgia, dopo aver ricevuto il suo omologo ucraino lo scorso anno a Roma, si prepara a negoziare con lui nelle prossime ore.